Полузащитник «Вест Хэма» Форнальс перейдет в «Бетис»

Полузащитиник «Вест Хэма» Пабло Форнальс в ближайшее время станет игроком «Бетиса», утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, сумма трансфера составит 6 миллионов евро плюс возможные надбавки в размере 4 миллионов.

27-летний испанец выступает за лондонский клуб с 2019 года. В текущем сезоне он провел за «Вест Хэм» 23 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее Форнальс играл за «Вильярреал» и «Малагу».