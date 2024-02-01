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Сегодня, 20:04

Полузащитник «Вест Хэма» Форнальс перейдет в «Бетис»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитиник «Вест Хэма» Пабло Форнальс в ближайшее время станет игроком «Бетиса», утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, сумма трансфера составит 6 миллионов евро плюс возможные надбавки в размере 4 миллионов.

27-летний испанец выступает за лондонский клуб с 2019 года. В текущем сезоне он провел за «Вест Хэм» 23 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее Форнальс играл за «Вильярреал» и «Малагу».

Футбол
ФК Бетис
ФК Вест Хэм Юнайтед
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