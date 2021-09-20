«Вулверхэмптон» намерен выкупить Тринкана у «Барселоны»
«Вулверхэмптон» планирует выкупить у «Барселоны» форварда Франсишку Тринкана, сообщает Fichajes.
По информации источника, 21-летний португалец впечатлил руководство «волков» своей игрой на старте сезона-2021/22.
«Вулверхэмптон» арендовал Тринкана у «Барселоны» в июле 2021 года, в нынешнем сезоне футболист забил 1 гол в 6 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 19,8 миллиона фунтов, «волки» могут выкупить португальца за 25 миллионов фунтов.
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Дополнительная информация:
https://todofichajes.com/el-wolverhamptom-comprara-a-trincao/
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