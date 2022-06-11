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Сегодня, 12:07

Погба подпишет с «Ювентусом» четырехлетний контракт на 80 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Поль Погба.
Фото AFP

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Ювентус», сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 29-летний француз подпишет четырехлетний контракт, по которому получит около 80 млн евро, включая бонусы и агентские выплаты. При этом зарплата футболиста будет составлять около 10 млн евро в год.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал 9 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

Отметим, что в 2016 году «МЮ» купил полузащитника у «Ювентуса» за 105 миллионов евро, по данным Transfermarkt. При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Поль Погба
ФК Ювентус
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