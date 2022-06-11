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Сегодня, 11:10

«Верона» хочет выкупить Симеоне у «Кальяри» и перепродать форварда

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Кальяри» Джованни Симеоне может перейти в «Верону», сообщает As.

По сведениям источника, клуб из Вероны намерен выкупить 26-летнего аргентинца, который выступал за команду на правах аренды. При этом «Верона» собирается после этого продать игрока, на которого есть интерес со стороны «Вест Хэма» и «Арсенала».

В минувшем сезоне Симеоне провел 36 матчей в серии А, в которых забил 17 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 млн евро.

Джованни Симеоне
ФК Верона
ФК Кальяри
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