Пьетро Пеллегри может перейти из «Монако» в «Милан»

Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри может продолжить карьеру в Италии. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Милан» интересуется 20-летним итальянцем.

Отмечается, что оба клуба сейчас работают над завершением потенциального перехода игрока на правах аренды. Действующий контракт Пеллегри рассчитан до лета 2022 года, поэтому перед переходом в «Милан» игрок продлит соглашение с монегасками.

Пеллегри перешел в «Монако» из «Дженоа» в 2018 году. С тех пор он сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.