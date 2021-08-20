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Пьетро Пеллегри может перейти из «Монако» в «Милан»

03:27
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Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри может продолжить карьеру в Италии. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Милан» интересуется 20-летним итальянцем.

Отмечается, что оба клуба сейчас работают над завершением потенциального перехода игрока на правах аренды. Действующий контракт Пеллегри рассчитан до лета 2022 года, поэтому перед переходом в «Милан» игрок продлит соглашение с монегасками.

Пеллегри перешел в «Монако» из «Дженоа» в 2018 году. С тех пор он сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

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