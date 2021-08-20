«Бетис» объявил о переходе Пеццелы из «Фиорентины»

Защитник Херман Пеццела перешел в «Бетис», сообщает официальный сайт испанского клуба. Ранее он выступал за «Фиорентину».

Контракт игрока рассчитан до 2025 года. Аргентинец ранее уже выступал за команду с 2015 по 2018 год.

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GTA IV: Real Betis Edition. pic.twitter.com/LEsgfvKG5Y — Real Betis Balompi? ?? (@RealBetis) August 19, 2021

30-летний футболист в прошлом сезоне провел 33 матча за «фиалок» и забил один мяч при двух голевых передачах. В текущем сезоне он успел провести один матч и сделал один результативный пас.

Thransfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.