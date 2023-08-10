«Пари Сен-Жермен» продолжает переговоры по Коло-Муани

«Пари Сен-Жермен» продолжает вести переговоры с «Айнтрахтом» по нападающему Рандалю Коло-Муани.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка остается в силе, и игрок, и клубы заинтересованы в этом трансфере, несмотря на подписание парижанами на этой неделе Гонсаул Рамуша, который не является альтернативой Коло-Муани.

В прошлом сезоне 24-летний форвард провел за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.