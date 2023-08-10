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Сегодня, 00:55

В «Атлетико Паранаэнсе» заявили, что не отпустят Витора Роке в «Барселону» раньше января

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Атлетико Паранаэнсе» Александр Маттос отреагировал на информацию о том, что «Барселона» заинтересована в досрочном переходе форварда Витора Роке.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. Он должен присоединиться к команде в следующем году. Позже появилась информация, что клуб хочет, чтобы Роке перешел уже в августе этого года.

«Он уйдет в январе, таков был договор с «Барсой», и он будет соблюдаться. Он нужен нам для участия в последних 20 матчах и для квалификации на Кубок Либертадорес», — приводит слова Маттоса инсайдер Фабрицио Романо.

Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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