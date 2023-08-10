Дембеле в четверг прилетит в Париж для прохождения медосмотра перед переходом в «ПСЖ»

Сегодня нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прибудет в Париж, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo. Сделка будет завершена вскоре после его завершения.

Ранее стало известно, что парижский клуб готов выкупить трансфер 26-летнего француза за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами.