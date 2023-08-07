Оздоев прилетел в Грецию для заключения контракта с ПАОКом

Полузащитник «Фатиха Карагюмрюка» Магомед Оздоев прилетел в Грецию, сообщает журналистка Элени Мпонту.

30-летний россиянин был замечен в аэропорту Греции. Игрок подпишет контракт с ПАОКом на три года.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

Контракт Оздоева действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 2,2 миллиона евро.