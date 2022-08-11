«Ньюкасл» претендует на Рамуша из «Бенфики»

Форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш может продолжить карьеру в Ангдии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 21-летнего португальца претендует «Ньюкасл». Английский клуб отметил игрока в качестве одной из главных целей. Также форвардом интересуется «ПСЖ».

В минувшем сезоне Рамуш провел 46 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и ассист в двух матчах текущей квалификации Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро.