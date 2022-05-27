«Ньюкасл» намерен купить Пакету

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета летом может перейти в «Ньюкасл». По информации Times, английский клуб готов заплатить за игрока сборной Бразилии крупную сумму.

По информации источника, сумма трансфера может составить около 59 миллионов евро. «Лион» купил игрока летом 2020 года за 20 миллионов.

Напомним, зимой «Ньюкасл» купил у «Лиона» другого бразильского полузащитника Бруну Гимарайнса за 42 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Пакета забил 11 голов и отдал 7 результативных передач в 44 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.