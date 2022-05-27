«Тоттенхэм», «Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к Ришарлисону

Нападающий Ришарлисон может покинуть «Эвертон» в летнее трансферное окно. По информации Daily Mail, «Тоттенхэм», «Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к игроку сборной Бразилии.

Ранее появилась информация, что 25-летний бразилец хочет играть за топ-клуб, претендующий на трофеи. Однако он предпочел бы остаться в Англии.

В этом сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.