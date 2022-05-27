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«Тоттенхэм», «Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к Ришарлисону

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Ришарлисон может покинуть «Эвертон» в летнее трансферное окно. По информации Daily Mail, «Тоттенхэм», «Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к игроку сборной Бразилии.

Ранее появилась информация, что 25-летний бразилец хочет играть за топ-клуб, претендующий на трофеи. Однако он предпочел бы остаться в Англии.

В этом сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
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