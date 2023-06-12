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Сегодня, 06:06

«Ньюкасл» хочет арендовать Магуайра. «Манчестер Юнайтед» согласен только на продажу

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает The Sun.

По сведениям источника, «сороки» намерены арендовать 30-летнего англичанина. При этом «МЮ» готов только на полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить защитнику 12 миллионов евро, чтобы он покинул клуб летом. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне англичанин сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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