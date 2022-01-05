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«Ньюкасл» договорился с «Атлетико» по переходу Триппьера

00:27
Киран Триппьер. Фото Instagram
Киран Триппьер. Фото Instagram
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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер вернется в чемпионат Англии в это трансферное окно. По информации Sky Sports, «Ньюкасл» договорился по трансферу 31-летнего англичанина, который с 2019 года играет в Испании.

Ранее главный тренер «Атлико» Диего Симеоне выразил надежду, что английский защитник останется в команде.

В этом сезоне Триппьер сыграл в 18 матчах во всех турнирах. Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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