«Милан» ведет переговоры по Санчешу

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш может продолжить карьеру в Италии. По информации Calciomercato, велет переговоры о подписании 24-летнего португальца.

Ранее также сообщалось об интересе к Санчешу со стороны «Арсенала». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Санчеш сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Действующий контракт рассчитан до 2023 года.