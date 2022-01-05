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«Милан» ведет переговоры по Санчешу

01:37
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Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш может продолжить карьеру в Италии. По информации Calciomercato, велет переговоры о подписании 24-летнего португальца.

Ранее также сообщалось об интересе к Санчешу со стороны «Арсенала». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Санчеш сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Действующий контракт рассчитан до 2023 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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