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Симеоне хочет, чтобы Триппье остался в «Атлетико»

00:27
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассчитывает, что защитник Киран Триппье останется в клубе. 31-летний англичанин играет в Испании с 2019 года.

«Мы надеемся, что он останется с нами, но мы не можем удержать его, если он хочет уйти», — цитирует Canal+ Симеоне.

В этом сезоне Триппье сыграл в 18 матчах во всех турнирах. Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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