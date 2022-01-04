Симеоне хочет, чтобы Триппье остался в «Атлетико»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассчитывает, что защитник Киран Триппье останется в клубе. 31-летний англичанин играет в Испании с 2019 года.
«Мы надеемся, что он останется с нами, но мы не можем удержать его, если он хочет уйти», — цитирует Canal+ Симеоне.
В этом сезоне Триппье сыграл в 18 матчах во всех турнирах. Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года.
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