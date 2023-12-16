«Нью-Йорк Ред Буллз» объявил о переходе Форсберга из «Лейпцига»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщатся на официальном сайте клуба из МЛС.

32-летний швед подписал контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Футболист присоединится к новой команде в начале следующего года.

Форсберг выступал за «Лейпциг» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

16 декабря гол Форсберга помог «Лейпцигу» обыграть «Хоффенхайм» (3:1) в 15-м туре бундеслиги.