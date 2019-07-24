Нойштедтер может перейти в бывший клуб Кудряшова "Истанбул"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер может остаться в Стамбуле после истечения срока соглашения с "Фенербахче". Как сообщает goal.tr, интерес к 31-летнему футболисту центра обороны проявляет "Истанбул Башакшехир".

По данным источника, футболист уже заключил соглашение с клубом.

"Истанбул Башакшехир" за последние пять сезонов не опускался ниже четвертого места в турецкой суперлиге. В прошедшем сезоне он лидировал на протяжении большей части чемпионата, но в итоге финишировал вторым, уступив титул "Галатасараю".

Во второй половине сезона-2018/19 в "Истанбуле" играл другой российский защитник Федор Кудряшов, который летом перешел в "Сочи".

Роман Нойштедтер в прошлом сезоне провел 31 матч и забил 2 гола за "Фенербахче", однако с февраля он лишь один раз вышел на поле.