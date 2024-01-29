«Ноттингем Форест» досрочно прервет аренду Ориги у «Милана», футболист продолжит карьеру в США

«Ноттингем Форест» собирается досрочно прервать аренду нападающего Дивока Ориги у «Милана», сообщает Sky Sports.

28-летний бельгиец отправится из итальянского клуба в другую аренду — он перейдет в ФК «Лос-Анджелес» до конца сезона-2023/24. У американского клуба будет право выкупа футболиста.

«Ноттингем Форест» арендовал Ориги у «Милана» в сентябре 2023 года. Форвард принял участие в 9 матчах команды, провел на поле в сумме 178 минут и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.