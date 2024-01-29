«Барселона» подпишет 17-летнего полузащитника «Юргордена» Бергвалла

«Барселона» подпишет полузащитника «Юргордена» Лукаса Бергвалла, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, каталонцы заплатят за 17-летнего шведа 7 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 10 миллионов евро с учетом бонусов.

Ожидается, что «Юргорден» официально примет предложение на следующей неделе, но трансфер будет осуществлен в июле 2024 года.

Бергвалл выступает за «Юргорден» с февраля 2023 года, он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.