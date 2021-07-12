«Реал Сосьедад» приобрел голкипера Райана у «Брайтона»
22:16
Вратарь «Брайтона» Мэтью Райан перешел в «Реал Сосьедад», сообщает 12 июля официальный сайт испанского клуба. Контракт рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
29-летний австралиец в прошлом сезоне провел 14 матчей за «Брайтон» в премьер-лиге, пропустил 21 мяч и трижды отыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.
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