«Милан» готов взять Влашича в аренду у ЦСКА с обязательной опцией выкупа

«Милан» продолжает переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро, поэтому «Милан» хочет взять 23-летнего хорвата в аренду на год с опцией выкупа. При этом итальянский клуб готов пойти на то, что опция выкупа будет обязательной, сообщает Milan News со ссылкой на Sky Italia.

Ранее появилась информация, что генеральный директор «Милана» Иван Газидис провел телефонный разговор с представителями ЦСКА по поводу возможного трансфера полузащитника.

В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024 года.

На Евро-2020 хорват принял участие в четырех матчах и стал автором одного гола.