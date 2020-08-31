«Не более чем слухи». Малиновский опроверг информацию об уходе из «Аталанты» после трансфера Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сказал, что информация о его уходе из команды не соответствует действительности. Ранее клуб из Бергамо подписал полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Уход из «Аталанты»? Даже таких разговоров не было, — сказал украинец в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1». — то в интернете кто-то написал. Не более чем слухи».

27-летний футболист в прошедшем сезоне провел 44 матча и забил девять мячей при семи голевых передачах.