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«Не более чем слухи». Малиновский опроверг информацию об уходе из «Аталанты» после трансфера Миранчука

06:14
Руслан Малиновский. Фото ФК "Аталанта".
Руслан Малиновский. Фото ФК "Аталанта".
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сказал, что информация о его уходе из команды не соответствует действительности. Ранее клуб из Бергамо подписал полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Уход из «Аталанты»? Даже таких разговоров не было, — сказал украинец в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1». — то в интернете кто-то написал. Не более чем слухи».

27-летний футболист в прошедшем сезоне провел 44 матча и забил девять мячей при семи голевых передачах.

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