Ндомбеле может продолжить карьеру в Германии или Испании
Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может покинуть команду до конца летнего трансферного окна. По информации The Athletic, француз намерен переехать в Испанию или Германию.
Главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что Танги не будет играть в эти выходные против «Вулверхэмптона».
«Я буду честен с вами, Танги не будет участвовать в воскресенье», — сказал Нуну.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю