«Тоттенхэм» заплатит 10 миллионов евро за 18-летнего полузащитника «Метца»
Полузащитник «Метца» Пап Метар Сарр продолжит карьеру в Англии. Как сообщает TyC Sports, «Тоттенхэм» достиг устной договоренности по переходу 18-летнего сенегальца.
Лондонский клуб заплатит 10 миллионов евро за Сарра. Также французский клуб может получить 5 миллионов евро в качестве бонусов.
Сарр в прошлом году перешел в «Метц» из сенегальской академии «Дженерейшн Фут». В сезоне-2020/21 он сыграл в 25 матчах за основной состав и забил 4 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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