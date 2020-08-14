Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Наполи» согласовал личный контракт с Габриэлом

06:17
Теги:

Защитник «Лилля» Габриэл близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, неаполитанцы согласовали условия личного контракта с 22-летним бразильцем. Соглашение будет рассчитано на пять лет с зарплатой в 2,2 млн евро. «Лилль» получит 22 млн евро и 3 млн в качестве бонусов.

В сезоне-2019/20 Габриэл провел за «Лилль» 34 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 17,5 миллиона евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир