«Наполи» согласовал личный контракт с Габриэлом

Защитник «Лилля» Габриэл близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, неаполитанцы согласовали условия личного контракта с 22-летним бразильцем. Соглашение будет рассчитано на пять лет с зарплатой в 2,2 млн евро. «Лилль» получит 22 млн евро и 3 млн в качестве бонусов.

В сезоне-2019/20 Габриэл провел за «Лилль» 34 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 17,5 миллиона евро.