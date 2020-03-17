«Наполи» рассматривает Кукурелью в качестве замены Гуляму

Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья, арендованный у «Барселоны», может перейти в «Наполи», сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает 21-летнего испанца в качестве замены Фаузи Гуляму, который по окончании сезона может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Хетафе» активировал опцию выкупа защитника за 6 миллионов евро.

Кукурелья проводит сезон-2019/20 в «Хетафе» на правах аренды, на счету испанца 1 гол и 5 результативных передач в 34 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 20 миллионов евро.