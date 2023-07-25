Нападающий «Униона» Беккер может продолжить карьеру в серии А

Нападающий «Униона» Шералдо Беккер может продолжить карьеру в Италии, сообщает Bild.

По данным источника, немецкая команда готова расстаться с игроком за 17 миллионов евро. В нем заинтересованы несколько клубов серии А. По контракту игроку осталось отыграть за команду год.

За «Унион» 28-летний голландец выступает с 2019 года. За это время он провел за команду 72 матча, забив 13 голов.

За сборную Суринама Беккер дебютировал 4 июня 2021 года