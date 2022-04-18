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Сегодня, 16:18

Бэйл хочет остаться в ла лиге

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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл намерен продолжить выступления в чемпионате Испании, сообщает Football Espana со ссылкой на El Chiringuito. По данным источника, это связано с тем, что Бэйлу и его семье комфортно в Испании.

Ранее агент валлийца подтвердил, что форвард уйдет из «Реала» в конце сезона.

32-летний футболист провел за «сливочных» семь матчей в этом сезоне и забил один гол.

Бэйл играет в «Реале» с 2013 года. За это время валлиец провел за клуб 256 матчей и забил 106 голов. Соглашение футболиста со «сливочными» заканчивает в июне 2022 года.

Источник: https://www.football-espana.net/2022/04/18/gareth-bale-wants-to-stay-in-la-liga-next-season-after-leaving-real-madrid

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П1

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1.75

X2

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Гарет Бэйл
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