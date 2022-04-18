Бэйл хочет остаться в ла лиге

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл намерен продолжить выступления в чемпионате Испании, сообщает Football Espana со ссылкой на El Chiringuito. По данным источника, это связано с тем, что Бэйлу и его семье комфортно в Испании.

Ранее агент валлийца подтвердил, что форвард уйдет из «Реала» в конце сезона.

32-летний футболист провел за «сливочных» семь матчей в этом сезоне и забил один гол.

Бэйл играет в «Реале» с 2013 года. За это время валлиец провел за клуб 256 матчей и забил 106 голов. Соглашение футболиста со «сливочными» заканчивает в июне 2022 года.