Наингголан перейдет в «Кальяри» в качестве свободного агента

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан в ближайшее время перейдет в «Кальяри», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 33-летний бельгиец прибыл на Сардинию, чтобы договориться о переходе в клуб в качестве свободного агента. «Кальяри» предлагает контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

В прошлом сезоне игрок провел 22 матча в аренде в «Кальяри», отметившись 2 голами.