Наингголан перейдет в «Кальяри» в качестве свободного агента
03:14
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан в ближайшее время перейдет в «Кальяри», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 33-летний бельгиец прибыл на Сардинию, чтобы договориться о переходе в клуб в качестве свободного агента. «Кальяри» предлагает контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
В прошлом сезоне игрок провел 22 матча в аренде в «Кальяри», отметившись 2 голами.
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