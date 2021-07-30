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Наингголан перейдет в «Кальяри» в качестве свободного агента

03:14
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Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан в ближайшее время перейдет в «Кальяри», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 33-летний бельгиец прибыл на Сардинию, чтобы договориться о переходе в клуб в качестве свободного агента. «Кальяри» предлагает контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

В прошлом сезоне игрок провел 22 матча в аренде в «Кальяри», отметившись 2 голами.

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Сергей Разин все материалы автора

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