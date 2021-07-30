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«Челси» готов продать Зума в «Вест Хэм», чтобы подписать Кунде

03:56

Защитник «Челси» Курт Зума может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «молотобойцы» готовы предложить за 26-летнего француза 25 млн евро. «Челси» не против продажи игрока, чтобы освободить средства для подписания защитника «Севильи» Жуля Кунде.

В минувшем сезоне Зума провел 24 матча в АПЛ, забив 5 голов.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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