«Челси» готов продать Зума в «Вест Хэм», чтобы подписать Кунде
03:56
Защитник «Челси» Курт Зума может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «молотобойцы» готовы предложить за 26-летнего француза 25 млн евро. «Челси» не против продажи игрока, чтобы освободить средства для подписания защитника «Севильи» Жуля Кунде.
В минувшем сезоне Зума провел 24 матча в АПЛ, забив 5 голов.
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