«Челси» готов продать Зума в «Вест Хэм», чтобы подписать Кунде

Защитник «Челси» Курт Зума может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «молотобойцы» готовы предложить за 26-летнего француза 25 млн евро. «Челси» не против продажи игрока, чтобы освободить средства для подписания защитника «Севильи» Жуля Кунде.

В минувшем сезоне Зума провел 24 матча в АПЛ, забив 5 голов.