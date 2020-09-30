«Монако» отдал нападающего Бальде в аренду в «Сампдорию»

«Монако» отдал в аренду нападающего Кейта Бальде, сообщает официальный сайт клуба. 25-летний сенегалец проведет сезон-2020/21 в аренде в «Сампдории». У генуэзцев будет право выкупа футболиста, по данным СМИ сумма выкупа составляет 10 миллионо евро.

Бальде в Италии начинал профессиональную карьеру в составе «Лацио». В 2017 году он перешел в «Монако», а сезон-2018/19 провел в аренде в «Интере».

В сезоне-2019/20 на счету Бальде 26 матчей и 8 голов во всех турнирах.