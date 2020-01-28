Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Монако» объявил об уходе хавбека Боскильи

20:48
Теги:

Полузащитник Габриэл Боскилья покинул «Монако», сообщает пресс-служба монегасков. 23-летний бразилец вернется на родину, где пройдет медицинское обследование с «Интернасионалем».

В текущем сезоне Боскилья провел 6 матчей за «Монако» и не отметился результативными действиями. Хабвек выступал за монегасков с 2015 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир