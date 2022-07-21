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Сегодня, 01:10

«Монако» арендовал вратаря «Серкль Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тома Дидиллон (справа).
Фото ФК Монако

Голкипер Тома Дидиллон перешел из «Серкль Брюгге» в «Монако». Монегаски арендовали 26-летнего француза на один год.

«Думаю, сейчас в команде есть три хороших вратаря с отличной головой, и это очень хорошее преимущество для клуба. Я начал тренироваться на неделю раньше них, но мы учимся работать вместе по ходу дела», — приводит пресс-служба клуба слова Дидиллона.

Действующий контракт голкипера с «Серкль Брюгге» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дидиллон сыграл в 29 матчах чемпионата Бельгии и пропустил 36 голов. Также 7 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Футбол
ФК Монако
ФК Серкль Брюгге
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