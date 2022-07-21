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Сегодня, 02:35

«Фулхэм» согласовал переход Мбабу из «Вольфсбурга»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» договорился с «Вольфсбургом» по поводу перехода защитника Кевина Мбабу. Английскому клубу осталось договориться о личном контракте с игроком.

По информации Sky Sports, сумма трансфера составит около 5,5 — 7,5 миллиона евро. Также 2 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Мбабу сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Вольфсбург». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллиона евро.

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Фулхэм
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