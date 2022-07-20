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Сегодня, 04:25

«Барселона» и «Челси» договорились по Аспиликуэте

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сесар Аспиликуэта.
Фото Global Look Press

Защитник Сесар Аспиликуэта перейдет из «Челси» в «Барселону». Как сообщает Sport.es, клубы достигли принципиальной договоренности по трансферу игрока.

По информации источника, каталонцы заплатят за 32-летнего испанца около 5 миллионов евро.

Действующий контракт Аспиликуэты рассчитан до лета 2023 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Аспиликуэта сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Также на его счету 5 желтых карточек.

Сесар Аспиликуэта
ФК Барселона
ФК Челси
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