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Сегодня, 22:58

Митрюшкин подтвердил свой переход в «Локомотив» по окончании сезона

Константин Белов
Корреспондент
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Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин прокомментировал новость о своем переходе в «Локомотив» летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист присоединится к железнодорожникам по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

«Переход в «Локомотив»? Если Ульянов подтвердил, то это так. Почему решился на это? Потом [объясню]. Сейчас все мысли, чтобы закончить сезон в «Химках» и решить все задачи», — сказал Митрюшкин.

В текущем сезоне Митрюшкин провел 10 матчей за «Химки» во всех турнирах, пропустил 9 голов и 6 раз отыграл на ноль. За подмосковный клуб россиянин выступает с июля 2022 года.

До «Химок» футболист играл в дрезденском «Динамо», «Фортуне», «Сьоне» и «Спартаке». Вратарь является воспитанником красно-белых.

Антон Митрюшкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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