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Сегодня, 20:21

«Бачка Топола» не планирует выкупать Раконьяца у «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Летом нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц, выступающий на правах аренды за «Бачка Топола», может вернуться в московский клуб, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сербский клуб не намерен выкупать контракт Раконьяца у «Локомотива» после окончания сезона. При этом московский клуб также не рассчитывает на игрока, в летнее трансферное окно ему будут искать вариант с новой арендой.

В текущем сезоне 23-летний Раконьяц провел за клуб «Бачка Топола» 23 матча, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
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