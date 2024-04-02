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Сегодня, 21:16

«Интер» и клубы АПЛ интересуются голкипером «Атлетико Паранаэнсе» Бенто

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Несколько европейских клубов претендуют на вратаря «Атлетико Паранаэнсе» Бенто, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, за выступлениями 24-летнего бразильца следит «Интер». Также за ситуацией вокруг вратаря наблюдают несколько клубов АПЛ. Ожидается, что сумма возможного трансфера может составить около 20 миллионов евро.

Бенто является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В текущем сезоне он провел за команду 12 матчей во всех турнирах, пропустил шесть мячей и шесть раз отыграл на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Интер (Интернационале)
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