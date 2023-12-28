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Сегодня, 16:06

El Chiringuito: Мбаппе не планирует продлевать контракт с «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается продлевать свой контракт с клубом, сообщает El Chiringuito.

Действующее соглашение 25-летнего француза с парижанами истекает летом следующего года. По информации источника, на данный момент Мбаппе ближе к трансферу в «Реал», чем летом прошлого года.

В текущем сезоне форвард провел 22 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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