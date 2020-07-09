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«Милан» провел переговоры с агентом Ребича о полноценном контракте

9 июля 2020, 17:52
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Форвард «Милана» Анте Ребич, арендованный у «Айнтрахта», может подписать полноценный контракт, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, миланский клуб уже встретился с агентом 26-летнего хорвата Фали Рамадани, чтобы обсудить сделку. Также представители клуба проведут переговоры с Рамадани по поводу трансфера форварда «Реала» Луки Йовича.

В текущем сезоне Ребич провел 20 матчей в серии А, в которых забил 10 голов.

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