«Милан» провел переговоры с агентом Ребича о полноценном контракте

Форвард «Милана» Анте Ребич, арендованный у «Айнтрахта», может подписать полноценный контракт, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, миланский клуб уже встретился с агентом 26-летнего хорвата Фали Рамадани, чтобы обсудить сделку. Также представители клуба проведут переговоры с Рамадани по поводу трансфера форварда «Реала» Луки Йовича.

В текущем сезоне Ребич провел 20 матчей в серии А, в которых забил 10 голов.