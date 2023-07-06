«Милан» предложил 25 миллионов евро за Чуквуэзе

«Милан» хочет заполучить нападающего «Вильярреала» Сэмюэла Чуквуэзе.

Как сообщает Relevo, итальянский клуб предложил 25 миллионов евро, включая бонусы. Однако испанская сторона хочет не менее 35 миллионов евро.

Действующий контракт 24-летнего нигерийца рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуэзе сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.