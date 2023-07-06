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Сегодня, 03:27

«Милан» предложил 25 миллионов евро за Чуквуэзе

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милан» хочет заполучить нападающего «Вильярреала» Сэмюэла Чуквуэзе.

Как сообщает Relevo, итальянский клуб предложил 25 миллионов евро, включая бонусы. Однако испанская сторона хочет не менее 35 миллионов евро.

Действующий контракт 24-летнего нигерийца рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуэзе сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Милан
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