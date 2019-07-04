"Милан" переключился с Ловрена на Настасича

Защитник "Шальке" Матия Настасич может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Sportitalia. Итальянский клуб отказался от приобретения Деяна Ловрена, за которого "Ливерпуль" просит 25 миллионов евро. "Россонери" не желают платить такую сумму за возрастного футболиста. 5 июля ему исполнится 30 лет.

Настасич имеет опыт выступления в чемпионате Италии, он играл за "Фиорентину". 26-летний серб может действовать как на позиции центрального защитника, так и левого. Transfermarkt оценивает его трансфер в 18 миллионов.

В прошедшем сезоне он сыграл 37 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Также на его счету 7 желтых и 1 красная карточки. За сборную Сербии Настасич провел 27 игр.

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