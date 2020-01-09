Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Милан» хочет приобрести Политано у «Интера», игрок дал согласие на переход

10:28
Теги:

Нападающий «Интера» Маттео Политано может перейти в «Милан», сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia, сам игрок согласен на переход. Он хотел бы получать больше игрового времени. «Милан» пришел к соглашению с его агентами по условиям контракта. Теперь клубам осталось договориться о сумме отступных.

26-летний итальянец в текущем сезоне провел 14 матчей за «Интер» во всех турнирах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир