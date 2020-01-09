«Милан» хочет приобрести Политано у «Интера», игрок дал согласие на переход

Нападающий «Интера» Маттео Политано может перейти в «Милан», сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia, сам игрок согласен на переход. Он хотел бы получать больше игрового времени. «Милан» пришел к соглашению с его агентами по условиям контракта. Теперь клубам осталось договориться о сумме отступных.

26-летний итальянец в текущем сезоне провел 14 матчей за «Интер» во всех турнирах.