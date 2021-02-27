Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Милан» хочет бесплатно подписать полузащитника «Порту» Отавиу

01:42
Теги:

Полузащитник «Порту» Отавиу может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает TransferMarket, «Милан» ведет переговоры с агентом 26-летнего бразильца, у которого летом заканчивается контракт с португальским клубом.

В этом сезоне Отавиу сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир