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«Барселона» интересуется защитником «Интера» Бастони

04:38
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони может продолжить карьеру в Испании, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

По сведениям источника, на 21-летнего итальянца претендует «Барселона». Каталонский клуб намерен подписать долгосрочный контракт с игроком, однако миланцы не хотят отдавать защитника и намерены запросить за него 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Бастони провел 28 матчей за «Интер», в которых отметился 3 результативными передачами.

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