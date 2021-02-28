«Барселона» интересуется защитником «Интера» Бастони
Защитник «Интера» Алессандро Бастони может продолжить карьеру в Испании, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.
По сведениям источника, на 21-летнего итальянца претендует «Барселона». Каталонский клуб намерен подписать долгосрочный контракт с игроком, однако миланцы не хотят отдавать защитника и намерены запросить за него 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Бастони провел 28 матчей за «Интер», в которых отметился 3 результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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