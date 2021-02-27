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Шищенко и Тарадуда перешли в «СКА-Хабаровск»

00:14
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«СКА-Хабаровск» заключил долгосрочные контракты с защитниками Никитой Шищенко и Денисом Тарадудой, сообщает 26 февраля официальный сайт клуба.

22-летний Шищенко — воспитанник «Локомотива», выступал в «Олимп-ПФЛ» за «Локомотив-Казанку». За новую команду будет выступать под 55-м номером.

20-летний Тарадуда — гражданин Украины. В сообщении клуба указано, что у игрока есть варианты получения в перспективе гражданства РФ и смены статуса.

Воспитанник «Днепра», привлекался в различные юношеские сборные Украины. В 2019 году дебютировал в УПЛ в составе «Ворсклы», был капитаном дублирующей команды. В новой команде он получит 48-й номер.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/ska-khabarovsk-podpisal-dvukh-molodykh-futbolistov/

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