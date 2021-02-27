Шищенко и Тарадуда перешли в «СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» заключил долгосрочные контракты с защитниками Никитой Шищенко и Денисом Тарадудой, сообщает 26 февраля официальный сайт клуба.
22-летний Шищенко — воспитанник «Локомотива», выступал в «Олимп-ПФЛ» за «Локомотив-Казанку». За новую команду будет выступать под 55-м номером.
20-летний Тарадуда — гражданин Украины. В сообщении клуба указано, что у игрока есть варианты получения в перспективе гражданства РФ и смены статуса.
Воспитанник «Днепра», привлекался в различные юношеские сборные Украины. В 2019 году дебютировал в УПЛ в составе «Ворсклы», был капитаном дублирующей команды. В новой команде он получит 48-й номер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/ska-khabarovsk-podpisal-dvukh-molodykh-futbolistov/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю