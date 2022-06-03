«Милан» готовит официальное предложение «Брюгге» по Кетеларе

Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 21-летнего бельгийца претендует «Милан». Чемпион Италии планирует в ближайшее время представить официальное предложение бельгийскому клубу по хавбеку.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 49 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.