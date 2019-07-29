01:06 | Футбол — Трансферы

"Милан" договорился о переходе Дуарте

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Защитник "Фламенго" Леу Дуарте перейдет в "Милан", сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Стороны достигли договоренности о переходе.

 

Сумма трансфера составит 11 миллионов евро. Бразилец прибудет в Европу на следующей неделе.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Фламенго" во всех турнирах.

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https://www.sport-express.ru/football/italy/

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