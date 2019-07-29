"Милан" договорился о переходе Дуарте

Защитник "Фламенго" Леу Дуарте перейдет в "Милан", сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Стороны достигли договоренности о переходе.

Leo Duarte to AC Milan, here we go! Total agreement has been reached for €11M to Flamengo. The Brazilian CB is ready to fly to Europe on next week. 🔴⚫️ #Milan #Flamengo #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2019

Сумма трансфера составит 11 миллионов евро. Бразилец прибудет в Европу на следующей неделе.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Фламенго" во всех турнирах.

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